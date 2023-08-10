UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Maribor karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI

FENERBAHÇE: Altay, Osayi Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Dzeko

YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Furkan, Samet, Djiku, Kent, Mert Müldür, Umut, Batshuayi, Oosterwolde, Crespo, Bartuğ, Szymanski

MARIBOR: : Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Jakupovic, Brnic

YEDEKLER: Zalokar, Bergsen, Strajnar, Vrhovec, Bozic, Skuka, Antolin, Karic, Zinic, Rafiu, Mitrovic, Ilicic