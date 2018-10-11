Fenerbahçe’nin yeni sponsoru belli oldu !

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ”Sivasspor karşılaşmasına yeni sponsorla çıkacağız” dediği forma sponsorluğu anlaşmasının Tüpraş olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, uzun süredir boşta olan forma göğüs sponsorluğu için Koç Grubu’na ait Tüpraş ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un FBTV’de gündeme dair açıklamalarda bulunurken ”Sivasspor maçına yeni sponsorla çıkacağız” sözünün ardından, göğüs sponsorluğu için anlaşılan şirketle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Sarı lacivertliler Tüpraş ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sosyal sorumluluk projelerini de kapsayan anlaşmadan Fenerbahçe’nin iyi bir gelir elde edeceği öğrenildi. 1 yılı opsiyonlu olan anlaşmada gelecek sezon daha iyi bir firmanın teklif vermesi halinde Tüpraş ile yola devam edilmeyecek. Bu yüzden sözleşme 1+1 olarak sınırlandırıldı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FİRMASI

Tüpraş 2017 yılında elde ettiği 54 milyar 70 milyon TL’lik net satış geliriyle açık ara Türkiye’nin en büyük firması oldu. İkinci sırada ise yine bir Koç şirketi Ford Otomotiv Sanayi AŞ bulunuyor.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında Tüpraş yazılı formayla çıkacak. (Görsel sembolik olarak kullanılmıştır.)