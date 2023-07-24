Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic: Dzeko'yu gol kralı yaparım

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Dusan Tadic, kulüp televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dusan Tadic, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu ve soruları yanıtladı.

Tadic'in açıklamaları şu şekilde:

'BU AİLENİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLU OLDUM'

“Çok güzel duygular hissediyordum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum. İmza atmadan önce de Başkanımıza karşı, Yönetim Kurulu Üyemize Selahattin Baki’ye ve Sportif Direktörümüz Mario Branco’ya karşı çok iyi duygular hissetmiştim. Buraya geldikten sonra oyuncularla ve teknik heyetle tanıştım. Tesisleri gördüm. Daha da mutlu oldum. Taraftarlarımızın önüne çıkmak ve onlarla bir şeyler kazanabilmek için sabırsızlanıyorum."

'ÇOK FAZLA İYİ OYUNCU BU KULÜBÜN TARİHİNDE YER ALDI'

Tabii ki gelmeden önce Fenerbahçe’yi tanıyordum. Geçmişte çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyorum. Alex, Roberto Carlos gibi birçok oyuncu sayabiliriz. Çok fazla iyi oyuncu bu kulübün tarihinde yer aldı."

'UMARIM BU SEZON EDIN DZEKO’YU GOL KRALI YAPABİLİRİM'

"Edin Dzeko’nun burada olması benim için iyi bir göstergeydi ki, bu yıl bu kulübün özel bir şeyler inşa etmesinin göstergesiydi. Zaten onu tanıyordum, sonrasında bana mesaj da attı. İyi bir insan ve harika bir oyuncu olduğunu biliyordum. Tanışınca da bizzat görme imkanınız oluyor. Onun bir arkadaşı ve aynı zamanda takım arkadaşım olduğum için çok mutluyum. Bizim için en önemli olan Fenerbahçe’yi başarılı yapabilmemiz, Fenerbahçe’de başarılı olabilmemiz. Umarım bu sezon onu da gol kralı yapabilirim."