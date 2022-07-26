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Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Gustavo Henrique transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’de transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique İstanbul’a geldi. 29 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Sarı-lacivertlilerde Kim Min-jae’nin transfer görüşmeleri yapmak için İtalya’da olduğu ve Serdar Aziz’in de sakatlanması sonrası bu bölgede stoper ihtiyacı doğması üzerine, Brezilyalı Henrique ile anlaşma sağlandı. 1.96 boya sahip olan defans oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Etiketler Fenerbahçe FENERBAHÇE istanbul gustavo stoper
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