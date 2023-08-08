Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha: Galatasaray, 25 milyon euroluk transferi bitirdi

Galatasaray, adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcu Tete ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı takımın futbolcuya 2.5 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası vereceği iddia edildi.

Transferin hızlı takımı Galatasaray, Zaha ve Icardi’nin ardından bir önemli transferi daha bitirdi. Sarı kırmızılı takım Fenerbahçe’nin transferinden vazgeçildiğini açıkladığı Tete transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray yaklaşık iki haftadır Türkiye’de bulunan Tete ve temsilcisi Pablo Bueno, ile anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Sports Digitale'in haberine göre; Tete, kısa süre içerisinde Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Tete'nin Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Tete'nin maaşının yıllık 2.5 milyon euro olacağı imza parasının ise 5 milyon euro olacağı iddia edildi.

TETE HAKKINDA

Transfermarkt’a göre değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Geçen sezon başında Ukrayna’daki savaş nedeniyle Fransız ekibi Lyon’da kiralık forma giyen futbolcu, daha sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’ye kiralık gitti. Toplamda 33 maça çıkan futbolcu 7 gol attı, 5 asist yaptı.