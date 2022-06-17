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  4. Fenerbahçe'ye dişli rakip... Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe'ye dişli rakip... Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe'ye dişli rakip... Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılma hakkını elde ederken turu geçerse gelecek rakipler de belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe ’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi Ukrayna ligi ekiplerinden Dinamo Kiev oldu.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da.

İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar 26-27 Temmuz'da oynanacak.

KİEV'İ ELERSE DİĞER RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?
Fenerbahçe’nin, Ukrayna temsilcisini elemesi halinde bir sonraki turda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu.

Dinamo Kiev’i elemesi halinde Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri; Monaco, Sturm Graz, Union Sg, Midtjylland/AEK Larnaca takımlarından birisi olacak.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe rakip şampiyonlar ligi
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