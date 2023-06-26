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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü kanat önerisi

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü kanat önerisi
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe’ye menajerler tarafından Hırvat kanat oyuncusu Ivan Perisic önerildi.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk olarak Ryan Kent’i kadrosuna katmıştı. Daha sonra İrfancan Eğribayat’ın bonservisini alan sarı lacivertliler son olarak Inter’den ayrılan Boşnak golcü Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

MENAJERLER ÖNERDİ

Kanat bölgesine oyuncu transfer etmek isteyen sarı lacivertlilere menajerler tarafından önemli bir isim önerildi. TRT Spor’un haberine göre bu ismin İngiliz ekibi Tottenham Hotspur’da forma giyen 34 yaşında Hırvat kanat oyuncusu Ivan Perisic oldu. Ancak, sarı lacivertli ekibin bu transfer için henüz resmi bir adım atmadığı belirtildi.

PERISIC'İN PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 44 maçta 1 kez fileleri havalandıran Perisic, 12 de asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024 Haziran'da bitecek.

Etiketler kanat dünya öneri perisic
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