  4. FIFA Başkanı duyurdu: İran ABD'deki Dünya Kupası'nda!

76. FIFA Kongresi’nde konuşan Gianni Infantino, İran’ın 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacağını ve maçlarını ABD’de oynayacağını resmen duyurdu. Filistin ve İsrail federasyonlarının da dinlendiği kongrede, ırkçılığa karşı kararlılık mesajları ön plana çıktı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 76. FIFA Kongresi’nde yaptığı tarihi açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın siyasi sınırları aşan birleştirici gücüne dikkat çekti. Infantino, İran’ın turnuvada yer alacağını ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sahaya çıkacağını açıkladı.

"Futbol Dünyayı Birleştirir"

Vancouver'da toplanan kongrede konuşan Infantino, İran’ın katılımı hakkındaki tartışmalara net bir yanıt verdi: "İran 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Bunun sebebi basit; insanları bir araya getirmemiz gerekiyor. Dünyayı bölmeye çalışan yeterince insan var, birleştirmeye çalışan biz olmalıyız." Bu açıklama, 48 takımın mücadele edeceği 2026 turnuvası öncesinde "barış ve uyum" mesajı olarak nitelendirildi.

14 Milyar Dolarlık Rekor Bütçe Onaylandı

Kongrenin bir diğer önemli maddesi ise mali tablo oldu. FIFA Kongresi, 2027-2030 dönemi için 14 milyar dolarlık rekor gelir öngören '2025 FIFA Yıllık Raporu'nu onayladı. Infantino, son 10 yılda futbolun gelişimine 5 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek, önümüzdeki dönemde bu yatırımların katlanarak artacağını müjdeledi.

Filistin ve İsrail Federasyonları Dinlendi

Orta Doğu'daki hassas durum da kongrenin gündemindeydi. Hem Filistin (PFA) hem de İsrail (IFA) Futbol Federasyonları'nın temsilcilerini dinleyen Infantino, her iki federasyonun da eşit haklara sahip olduğunu vurguladı. Çocuklara futbol sevgisi ve birbirlerine saygı aşılama görevini hatırlatan FIFA Başkanı, sporun diplomatik bir araç olarak kullanılması gerektiğini yineledi.

Irkçılığa Karşı Sıfır Tolerans

Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada, Meksika) düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde ırkçılıkla mücadele kararlılığı da vurgulandı. 48 üye federasyonun güçlü bir birlik mesajı vermeye hazırlandığı kongrede, futbolun küresel ölçekte bir "saygı platformu" olarak kalması için tüm önlemlerin alınacağı belirtildi.

İHA

