FIFA'dan o Süper Lig ekibine transfer yasağı
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FIFA, Süper Lig kulüplerinden Konyaspor'a üç dönemlik bir transfer yasağı getirdi.
FIFA, önceki dönemde açılan davalar nedeniyle Süper Lig ekibi Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.
KONYASPOR'A TRANSFER YASAĞI
Konyaspor bu cezayla birlikte 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde problem yaşadığı futbolculara ödeme yapmadığı takdirde yeni transfer yapamayacak.
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