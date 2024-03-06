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FIFA'dan o Süper Lig ekibine transfer yasağı

FIFA'dan o Süper Lig ekibine transfer yasağı
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FIFA, Süper Lig kulüplerinden Konyaspor'a üç dönemlik bir transfer yasağı getirdi.

FIFA, önceki dönemde açılan davalar nedeniyle Süper Lig ekibi Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

 KONYASPOR'A TRANSFER YASAĞI

Konyaspor bu cezayla birlikte 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde problem yaşadığı futbolculara ödeme yapmadığı takdirde yeni transfer yapamayacak.

NTVSpor

Etiketler transfer yasak konyaspor
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