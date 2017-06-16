Fikret Orman'dan Gökhan Töre planı

Dünya kulübü olma hedefi doğrultusunda bu yaz çok önemli bir adım atıp yurt dışı kampını, son yıllarda futbola yaptığı büyük yatırımla dikkat çeken Çin’de gerçekleştirecek olan Beşiktaş’ın bir de gizli planı var... Siyah-beyazlı yönetim, Guangzhou kentinde oynanacak hazırlık maçları sonrası Gökhan Töre’ye Çin kulüplerinden iyi bir teklif gelmesini umuyor.



Beşiktaş yönetimi, dünya çapında taraftarlar kazanmak amacıyla tıpkı dev kulüpler gibi takımı Çin’e götürmenin planlarını uzun zaman yapıyordu. Başkan Fikret Orman’ın bu hayâli de önümüzdeki ay gerçekleşecek. Kartal 16 Temmuz’da Çin’e gidecek ve burada hazırlık maçları yapacak.



KENDİSİNİ YENİDEN KANITLAMAK İSTİYOR



Söz konusu karşılaşmaların özellikle Gökhan Töre açısından önemi büyük. Geçen sezon başında Premier Lig ekiplerinden West Ham United’a kiralık olarak giden ama İngiltere’de beklenen performansı sergileyemediği gibi dizinden de sakatlık yaşayan Gökhan, bu sezon kendisini yeniden kanıtlamak istiyor. Uzun süredir sakatlığın etkilerinden kurtulmak ve yeni sezona iyi şekilde başlamak için bireysel antrenör eşliğinde çalışmalar yapan 25 yaşındaki oyuncunun performansı merakla bekleniyor.



Teknik direktör Şenol Güneş’in Çin’deki hazırlık maçlarında forma vereceği Töre, bir anlamda vitrine de çıkartılmış olacak. Siyah-beyazlı yönetim, Gökhan’ın burada sergileyeceği peformans sonrası eğer Çin kulüplerinden iyi bir teklif gelirse bunu değerlendirmenin hesaplarını yapıyor.