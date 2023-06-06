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Forvete geliyor: Fenerbahçe'de Umut Nayir atağı

Forvete geliyor: Fenerbahçe'de Umut Nayir atağı
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Sezonu Galatasaray'ın arkasında 2. tamamlayan Fenerbahçe'de forvet için düşünülen isim belli oldu.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve Serdar Dursun'un olası ayrılığı sonrası forvet mevkine Türk bir golcü alınıyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Umut Nayir için girişimler başladı.

32 MAÇTA 17 GOL ATTI

Ümraniyespor formasıyla bu sezon 32 maçta forma giyen milli futbolcu, ligde 17 kez rakip fileleri havalandırırken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Performansıyla gol krallığı listesinde yer alan Umut Nayir, son hafta maçları öncesi, 2022-2023 sezonunun en fazla gol atan yerli oyuncusu konumunda bulunuyor.

EYÜPSPOR İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Fenerbahçe'nin yetkilileri, Eyüpspor ile iletişime geçti ve oyuncunun durumunu sordu. 29 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro civarında...

Etiketler fenerbahçe umut nayir transfer
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