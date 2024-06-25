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Fransa, Polonya engeline takılarak zirveyi kaybetti

Fransa, Polonya engeline takılarak zirveyi kaybetti
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Fransa, EURO 2024'ün 3'üncü haftasında Polonya ile yenişemedi ve grubunu 2'nci olarak tamamladı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te grup aşamasının son maçında Fransa ve Polonya kozlarını paylaştı. Kritik mücadele Dortmund Stadyumu'nda oynandı.

Fransa - Polonya maçında İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida düdük çaldı. Marco Guida'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ile Giorgio Peretti üstlendi. VAR'da Massimiliano Irrati, AVAR'da ise Catalin Popa ve Tiago Martins görev aldı.

Fransa ile Polonya arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Fransa'nın golünü 56'ncı dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Polonya'da fileleri 79'uncu dakikada penaltıdan Robert Lewandowski havalandırdı.

Bu sonucun ardından Fransa 5, Polonya ise 1 puana yükseldi. Fransa grubunu 2'nci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Polonya ise son sırada kaldı ve organizasyona veda etti.

Etiketler fransa almnya lig EURO 2024
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