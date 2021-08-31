Futbolda maç süresi düşüyor, ayakla taç geliyor!

FIFA, futbolun daha çok izlenilebilir olması amacıyla futbol oyun kurallarında beş tarihi değişiklik gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kaynak: FIFA, futbol oyun kurallarında tarihi değişikliklere hazırlanıyor

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, FIFA, yapılması planlanan değişiklikleri şu an için bir gençlik turnuvasında da deniyor.

İşte FIFA'nın oyun kurallarıyla ilgili planladığı devrim niteliğindeki 5 değişiklik...

OYUN SÜRESİ KISALIYOR

FIFA 45'er dakikadan iki devre oynanan futbolun süresini kısaltmayı düşünüyor. Daha önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez maç süresinin çok uzun olduğunu ve gençlerin futbola ilgi göstermediğini savunmuştu. FIFA'nın planladığı değişikliğe göre devre süresi 45 dakikadan 30 dakikaya indirilecek ve müsabakalar toplam 60 dakika oynanacak.

SINIRSIZ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Korona virüs pandemisi nedeniyle oyuncu değişikliği sayısı 3'ten 5'e çıkarılmıştı. Yeni kural hayata geçirilirse oyuncu değişikliğinde sınır kalkacak ve takımlar müsabaka oyunca sınırsız değişiklik hakkına sahip olacak.

AYAKLA TAÇ ATIŞI

Planlanan yenilikler kapsamında taç atışıyla ilgili de bir karar var. Buna göre taç atışlarının elle değil, ayakla kullanılması planlanıyor. Böylece taç atışlarını daha kritik bir hale getirmek planlanacak. Ayrıca futbolcuların oyunu soğutma amacıyla topu taca atması da en aza indirgenmiş olacak.

SÜRE DURDURULACAK

FIFA futbol maçlarındaki zaman kaybını engellemek adına süre durdurmayı hedefliyor. Buna göre top herhangi bir nedenle dışarı çıktığında süre otomatik olarak duracak. Böylece 30 dakikalık devre tam olarak oynanacak.

SARI KART İÇİN SÜRE CEZASI

FIFA'nın planladığı yeni kurallara göre sarı kartın da anlamı değişecek. Günümüzde uyarı anlamında verilen sarı kartlar, değişiklik gerçekleşirse cezaya dönüşecek. Sarı kart gören futbolcu 5 dakika oyun dışı kalacak ve ardından geri dönerek görev yapabilecek.