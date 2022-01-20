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Futbolda yayın hakkı ihale süreci başladı

Futbolda yayın hakkı ihale süreci başladı

TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başladı.

Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve ortak girişimler/iş ortaklıkları; İhale Genel Şartnamesi ile birlikte Paket 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1- E, 1-F ile Paket  2, Paket 3 ve Paket 4 Özel Şartnamelerini içeren ihale dokümanını, satış bedeli olan 150.000 TL’yi TFF’nin Denizbank A.Ş. TR41 0013 4000 0600 1423 8000 01 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde mukim TFF Mali İşler Direktörlüğü’nden yetkili kişilerce teslim alabilecektir.

Teklif vermek için son tarih 14/02/2022 Pazartesi günü saat 14:00 olup, verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Etiketler yayın hakkı ihalesi tff
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