Galatasaray 1 - 1 Konyaspor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunun ikinci haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaştı. Maça konuk Konyaspor hızlı başladı. 4. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner boş pozisyonda şutunu attı ancak Luyindama'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

Pozisyon sonrası Konyaspor arka arkaya 3 korner kullansa da golü bulamadı. 12'de Galatasaray'ın yakaladığı en net gol pozisyonunda Diagne'nin vuruşunda kaleci Serkan başarılı oldu.

Maçta tempo iyice artarken, 1 dakika sonra Ömer Ali'den önce topa müdahale eden Nzonzi, mutlak bir golü önledi. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde ise seken top sonrası Seri'nin şutunu Konyaspor savunması önledi. İlk yarının son anlarında Nagatomo'nun ortasında ceza alanında Feghouli'nin vuruşu farklı şekilde auta gitti ve devre 0-0 sona erdi.

GALATASARAY HIZLI BAŞLADI

Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı. 47'de Feghouli'nin ortasında Adem'i geçen top, Diagne'ye gelmeden Konyaspor savunması araya girdi. 1 dakika sonra ise yine Feghouli'nin ortasında Adem Büyük'ün yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Serkan topu çelmeyi başardı.

BABEL GOLÜNÜ ATTI

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Galatasaray golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına doğru ilerleyen Babel'in şutunda top Ali Turan'a çarpıp kaleci Serkan'ı yanılttı ve ağlarla buluştu.

SERI KIRMIZI KART GÖRDÜ

75'te Seri rakibine yaptığı hareket sonrası önce sarı kart gördü. Ancak VAR incelemesi hakem Mete Kalkavan, Fildişili yıldıza kırmızı kart gösterdi ve Galatasaray sahada 10 kişi kaldı.

Maçın 90+6. dakikasında Jonsson attığı golle Konyaspor'a 1-1'lik beraberliği getiren isim oldu. Bu sonuçla Galatasaray puanını 1, Konyaspor ise 2 yaptı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmada Luyindama'ya çarparak yandan kornere çıktı.

12. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale alanı önünde çıkardı. Diagne'nin altıpasın içinden şutunda meşin yuvarlak açısını kapatan kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü.

39. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırmak istedi. Babel'in ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Seri'nin pasında Nagatomo ceza sahası içi sol çaprazda sağ ayağıyla bekletmeden pasını Feghouli'ye çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in ikinci hafta maçında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta ligde Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenildiği müsabakada forma giyen futbolculardan Marcao kırmızı kart cezası, Younes Belhanda da belindeki ağrılar nedeniyle Konyaspor maçının kadrosunda yer almazken, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Ryan Donk, Steven Nzonzi, Sofiane Feghouli ve Emre Mor'u ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Nzonzi, Jean Michael Seri, Emre Mor, Feghouli, Ryan Babel ve Mbaye Diagne ile başladı.

NZONZI İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıktı. İtalya'nın Roma ekibinden kiralanan Fransız futbolcu, Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı yeni transferlerinden Emre Mor da ilk kez bir maçta ilk 11'de görev yaptı.

BELHANDA KADRODA YOK

Galatasaray'da belinde ağrıları olan Faslı futbolcu Younes Belhanda karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Ağrıları nedeniyle son antrenmanlara da çıkmayan Belhanda'nın yerine müsabakada forvetin arkasında Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli forma giydi. Sarı-kırmızılılarda tedavisine devam edilen Emre Taşdemir de maçın kadrosunda bulunmadı.

TERİM TAKIMININ BAŞINDA

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini aldı. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti. Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti. Taraftarlar, maçtan önce tribünlere çağırdıklara Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

97 GÜN SONRA TARAFTARININ KARŞISINDA

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı. Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu.

EMİNE BULUT UNUTULMADI

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankart ile çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, üzerinde "#EmineBulut #TubaErkol son olsun, kadın cinayetleri son bulsun." yazısının bulunduğu siyah tişörtlerle maçtan önceki ısınmayı gerçekleştirdi. Konyasporlu futbolcular ise ısınmada üzerinde "#EmineBulut Anne lütfen ölme... #TubaErkol Onsuz uyuyamam ki..." ifadelerinin yer aldığı tişörtleri giydi.

Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, taraftarlar üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" şeklindeki sözlerinin yer aldığı pankartı açtı. Taraftar gurubu ultrAslan da müsabakayı izlemeye gelen kadın taraftarlara çiçek verdi.

