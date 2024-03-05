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Galatasaray en iyi savunmada Avrupa ikincisi

Galatasaray en iyi savunmada Avrupa ikincisi
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Galatasaray, son 28 maçta 15 gol yiyerek, en iyi savunma yapan Avrupa takımları arasında ikinci sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, savunmadaki başarılı performansıyla Avrupa'nın zirvesine oynuyor.

Sarı-kırmızılı takım, 28. haftası geride kalan Süper Lig'de 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de çıktığı müsabakaların yüzde 85,71'ini kazanan Galatasaray, maç başına 2,6 puan ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu performansıyla lig tarihinde 28. haftalar itibarıyla en başarılı takım oldu.

Galatasaray'ın bu performansında yaptığı iyi savunma baş etken olarak öne çıktı. Geride kalan bölümde sadece 15 gole izin veren teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Sarı-kırmızılı takım, maç başına kalesinde 0,53 gol gördü.

BU SEZON 15 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig' maçlarının yüzde 53'ünde kalesinde gör görmedi.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçın sadece 13'ünde gol yiyen Galatasaray, diğer 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Söz konusu maçların 14'ünde Fernando Muslera, birinde ise Günay Güvenç kaleyi korudu.

AVRUPA'DA SADECE INTER'İN GERİSİNDE KALDI

Galatasaray, UEFA'nın ülke sıralaması dikkate alındığında ilk 10 ligde en iyi savunma yapan ikinci takım oldu.

İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve İskoçya'nın en üst seviye liglerindeki savunma performansları dikkate alındığında Galatasaray, sadece Inter'in gerisinde kaldı.

İtalya Serie A'da 27 karşılaşmada sadece 13 gol yiyen Inter, 0,48 ile Galatasaray'dan daha iyi ortalamaya sahip tek takım oldu.

Etiketler Avrupa Galatasaray ikinci
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