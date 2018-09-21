Galatasaray harekete geçiyor ! Diagne...

İstanbul ekibinin geçen sezon Çin'den bedava getirdiği Senegalli oyuncuyu çok beğenen Terim'in scout ekibinden takip etmelerini istediği bildirildi. Diagne için G.Saray'ın scoutları, İstanbul'daki hayatı, idman istatistikleri, takım arkadaşlarıyla uyumu gibi pek çok konuda bilgi topluyor. Toplanan bilgiler olumlu olursa devre arası beklenmeden Kasımpaşa yönemine teklif yapılması kararı alındı.

G.SARAY'I BOŞ GEÇMEDİ

Lige müthiş bir başlangıç yapan Diagne, ilk 5 maçın 5'inde de 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir ve Sivas'a 2'şer, Rize, Ankaragücü ve Galatasaray'a ise birer gol kaydetti. 1.93 boyundaki 26 yaşındaki yıldızın, Kasımpaşa ile 2022 yılana kadar sözleşmesi bulunuyor. Diagne, geçen sezon da Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 12 gole imza atmıştı.