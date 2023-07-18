Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu

Galatasaray, Avusturya kampındaki 4. ve son hazırlık maçında bu ülkenin temsilcilerinden Sturm Graz'a ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 yenildi.

Galatasaray , Avusturya kampındaki 4. ve son hazırlık maçında bu ülkenin ekiplerinden Sturm Graz ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyun kurmakta ve topu ileri taşımakta zorlanan sarı-kırmızılı takım karşısında baskılı bir mücadele ortaya koyan Sturm Graz, girdiği birçok önemli pozisyondan yararlanamadı.

Galatasaray'ın daha çok savunmada kaldığı ve pozisyon üretemediği ilk yarı golsüz berabere bitti.

Ev sahibinin golleri ikinci yarıda geldi

Maçın ikinci yarısında iki takım da hızlı ataklarla skor ararken Sturm Graz, 71. dakikada Grgic'in ceza sahası dışından çektiği şutla kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Etkili mücadelesini devam ettiren ev sahibi takım 82. dakikada Grgic ile bir gol daha bularak durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşma 2-0 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Angelino ilk 11'de başladı, Halil Dervişoğlu sonradan girdi

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Angelino, Sturm Graz ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de görevlendirdiği İspanyol futbolcu 75. dakikada yerini Kazımcan Karataş'a bıraktı.

Sarı-kırmızılıların bir diğer yeni transferi Halil Dervişoğlu da müsabakanın 75. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kampta bulunan oyunculardan Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Jankat Yılmaz, Caner Doğan, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül ve Berk Balaban maçın kadrosunda yer almadı.

Zaniolo'nun parmağı çıktı

Karşılaşmada Galatasaraylı futbolu Nicolo Zaniolo'nun serçe parmağı yerinden çıktı.

Müsabakanın 35. dakikasında Wüthrich ile girdiği mücadele yerde kalan Zaniolo'ya ilk müdahaleyi takım doktoru Yener İnce yaptı ve çıkan parmağını yerine taktı.

Bu müdahalenin ardından Zaniolo, oyuna devam etti.

Sturm Graz: 2 - Galatasaray: 0

Stat: Merkür Arena

Hakemler: Petru Ciochirca, Martin Höfler, Philipp Duschek (Avusturya)

Sturm Graz: Scherpen (Dk. 61 Maric), Gazibegovic (Dk. 46 Stückler), Affengruber (Dk. 46 Geyrhofer), Wüthrich (Dk. 46 Molnar), Schnegg (Dk. 46 Dante), Hierlander (Dk. 46 Martinez), Stankovic (Dk. 46 Prass), Kiteishvili (Dk. 46 Demaku), Horvat (Dk. Vick), Sarkaria (Dk. 46 Jantscher), Wlodarczyk (Dk. 46 Grgic)

Galatasaray: Muslera, Boey (Dk. 74 Dubois), Nelsson (Dk. 85 Ross), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 75 Emin Bayram), Angelino (Dk. 75 Kazımcan Karataş), Berkan Kutlu (Dk. 85 Hamza Akman), Midtsjö (Dk. 75 Kaan Ayhan), Zaniolo (Dk. 64 Morutan), Mertens (Dk. 64 Yunus Akgün), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 75 Emre Kılınç), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 71 ve 82 Grgic (Sturm Graz)

Sarı kartlar: Dk. 29 Affengruber, Dk. 55 Dante (Sturm Graz), Dk. 44 Zaniolo (Galatasaray)