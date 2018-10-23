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  4. 23 Ekim 2018 17:38

Galatasaray için bomba 'Fabregas' iddiası !

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek Chelseali Cesc Fabregas'ın transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray için bomba 'Fabregas' iddiası !
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Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İspanyol yıldızın peşinde.

Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Chelsea'de teknik direktör Sarri'nin gelişiyle kulübeden çıkamayan Cesc Fabregas.

SEZON SONUNDA BEDAVAYA GELEBİLİR

Galatasaray, bu sezon Premier Lig'de süre alamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız oyuncuya devre arasında olmasa bile sezon sonunda bedava imza attırmanın peşinde.

Feghouli ile yolların ayrılmasının ardından Cezayirli yıldızın aldığı maaş Fabregas'a verilecek.

Milliyet

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