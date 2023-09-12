Galatasaray o sosyal medya platformunda Fenerbahçe'yi geçti
Yaptığı yıldız transferlerle popülerliğini daha da artıran Galatasaray, bu sezonki hamleleriyle ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bıraktı.
Bu sezon yaptığı transferlerle tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Galatasaray'ın sosyal mecralarda popülerliği her geçen gün artıyor.
23 MİLYON ETKİLEŞİM
Özellikle son yıllarda Icardi, Zaha, Ziyech gibi yıldızları kadrosuna katan Aslan, çok sayıda yabancı takipçi de kazanırken, Arjantinli yıldız ile görüşmelere başlandığı paylaşımı Twitter'da 22 milyon 900 bin görüntülenme ile çok büyük etkileşim almıştı.
FENERBAHÇE GERİDE KALDI
Wilfried Zaha'nın da KAP bildirimini Twitter'dan yapan Galatasaray, Zaha'da ise 9 milyon görüntülenmeye ulaştı. Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, geçen sene YouTube'da Sarı-Kırmızılılar'ın önündeyken bu sene takipçi kaybederek geride kaldı.
TARİHİ FARK
Aynı şekilde yeni popüler olan sosyal medya uygulaması Tiktok'ta da geçen sezon F.Bahçe öndeyken, bu sezon G.Saray atak yaparak ezeli rakibini geçti.
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