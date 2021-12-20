Galatasaray yeni golcüsünü buldu!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in golcü oyuncusu Krzysztof Piatek için harekete geçti.

Galatasaray'da golcü sorunu devre arasında çözülüyor. Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansından memnun kalmayan teknik heyet ve Fatih Terim'in kolları sıvadığı öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar bu nedenle golcü takviyesi yapmaya kesin gözüyle bakıyor. Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in tecrübeli oyuncusu Piatek devre arasında Aslan olabilir... İşte son dakika haberinin detayları...

TEKLİF YAPILDI

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasından dolayı Hertha Berlin'in forveti Krzysztof Piatek'i kiralamak için Alman ekibine teklif yaptı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Polonyalı golcü, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.