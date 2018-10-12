Galatasaray'a bir Japon daha !

Yeni sezona Eren Derdiyok haricinde elinde forveti bulunmadan çıkan Galatasaray için çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna iddialı bir şekilde devam eden sarı-kırmızılılar, şimdiden devre arasında forvet transferi için harekete geçmiş durumda.

BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO

Eye Footballda yer alan habere göre Galatasaray, düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyen Japon yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı. Leicester City'de istediği şansı bulamayan Okazaki, Fatih Terim'in de istemesi halinde 5 milyon euro bedelle kadroya katılacak.

118 MAÇTA 19 GOLÜ VAR

Japon Milli Takımında da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Leicester City ile 118 maça çıkarken 19 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.