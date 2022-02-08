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Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Oğulcan Çağlayan Eyüpspor'da

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Oğulcan Çağlayan Eyüpspor'da

Transferin son gününde Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralıyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan için Galatasaray'a 100 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray'da takımdan ayrılıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladı. Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor'un yolunu tuttu. Eyüspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin Euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

Etiketler Oğulcan Çağlayan transfer
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