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Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber

Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber
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Galatasaray, Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Torreira'nın 2'nci derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira’nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Etiketler Galatasaray galatasaray Lucas Torreira sakatlık
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