  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 08 Mayıs 2018 17:28

Galatasaray'da ayrılık kesinleşti ! Sezon sonu...

Galatasaray'da sözleşme uzatılması için 18 maçta ilk 11'de başlaması gereken Latovlevici'nin, sadece 15 maçta ilk 11'de forma giymesi sebebiyle sezon sonunda serbest kalması kesinleşti

Galatasaray'da ayrılık kesinleşti ! Sezon sonu...
A+ A-

Galatasaray'ın sezon başında Karabükspor'dan 550 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Iasmin Latovlevici'nin sezon sonunda serbest kalması kesinleşti.

Latovlevici'nin sözleşmesindeki opsiyon kalktı

Galatasaray'ın sezon başında 550 bin euro bonservis ve 750 bin euro maaş karşılığında kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. +1 yıllık kontratın geçerli olması için Rumen oyuncunun sezon boyunca Galatasaray formasıyla en az 18 resmi maça ilk 11'de başlaması gerekiyordu.

Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda da 5 maçta forma giyen Iasmin Latovlevici'nin 18 maçta oynama ve dolayısıyla sözleşmesinin bir sezon daha uzama ihtimali ortadan kalktı. Latovlevici geri kalan 2 maçta oynasa bile 18 maç maddesini dolduramayacak ve sezon sonunda serbest kalacak.

FutbolArena

latovlevici , son dakika galatasaray haberleri , galatasaray haberleri , galatasaray
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM