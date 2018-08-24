Galatasaray'da Drogba taktiği !

Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'a satan Galatasaray'ın, Fransız oyuncunun yerine düşündüğü isim olan Anthony Modeste'nin transferinde çıkış yolu ''Drogba taktiği'' olarak görülüyor.

Çin temsilcisi Tianjin Quanjian ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Anthony Modeste için Çin basını dikkat çeken bir detaya yer verdi.

MODESTE'DE DIDIER DROGBA TAKTİĞİ

Galatasaray'ın listesinde yer alan ve kulübü Tianjin Quanjian'ı FIFA'ya şikayet eden golcü oyuncunun bonservis sorununu FIFA'nın Didier Drogba'da olduğu gibi çözmesi beklendiği belirtildi. Galatasaray, daha önce Shanghai Shenhua'yı FIFA'a şikayet ederek ayrılan Didier Drogba'yı da 'geçici lisans' alarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımın listesinin ilk sırasında yer alan Modeste için aynı stratejinin uygulanması bekleniyor.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ İLGİSİNİ ÇEKİYOR''

Çin basınında yer alan geniş haberde Anthony Modeste'nin Tianjin Quanjian ile antrenmanlara da çıkmadığı belirtilirken, menajeri Mendi'nin sözlerine yer verildi.

Fransız golcü oyununun menajeri Mendi, Modeste'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda oynamak istediğini söylerken ''Modeste Çin'den ayrılmaya karar verdi. Bunda da ısrarcıyız. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda oynamak çok ilgisini çekiyor. Neler olacağını birkaç gün içerisinde göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Bafe Gomis'i Al Hilal'e gönderen Galatasaray, 31 Ağustos'ta kapanacak transfer dönemi öncesinde santrafor konusunda girişimlerini hızlandırdı.