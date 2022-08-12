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Galatasaray'da Gomis için karar verildi

Galatasaray'da Gomis için karar verildi

Galatasaray'da yapılan transferlerin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gomis için karar verildi.

Galatasaray'da Seferovic ve Mertens transferinin ardından Icardi için de nabız yoklanırken Gomis'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Burak Elmas yönetiminin 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız golcü için Okan Buruk kararını verdi.

OKAN BURUK BEKLENMEYENİ YAPTI

Galatasaray'da forvet mevkisinin kalabalık olmasından dolayı Gomis ile yolların ayrılması beklense de Okan Buruk'tan şaşırtan bir rapor çıktı. Başkan Dursun Özbek ile konuşan tecrübeli teknik adam, Gomis'in takımda kalması yönünde bir konuşma gerçekleştirdi.

TECRÜBESİNDEN FAYDALANACAK

Okan Buruk, Gomis'in hem tecrübesinden hem de bitirici vuruşundan faydalanmak için takımda 1 yıl daha kalması gerektiğini söyledi. Dursun Özbek'in de bu rapora olumlu yaklaşmasının ardından Gomis takımda kaldı.

Etiketler Galatasaray okan buruk galatasaray okan buruk gomis
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