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  4. 06 Ocak 2019 15:31

Galatasaray'da hedef Tolga Zengin

Fernando Muslera'yı yedekleyebilecek bir kaleci arayan Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Tolga Zengin'i gündemine aldı.

Galatasaray'da hedef Tolga Zengin
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Fernando Muslera'yı gönderip, Onur Kıvrak'ı bonservissiz olarak almak isteyen Galatasaray'da Uruguaylı kalecinin gitmek istememesi nedeniyle B planına geçildi. Galatasaray, Muslera'yı yedekleyebilecek bir kaleci ararken, Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Tolga Zengin gündeme geldi.

Muslera’nın arkasına İsmail Çipe’den çok daha güven veren bir isim arayan Galatasaray’ın bir süredir Onur Kıvrak’la ilgilendiği iddia ediliyordu. Gelen bilgiler ise Muslera’nın satılma fikrinin ortaya kalktığı yönünde...

Bu da Galatasaray’ı, Beşiktaş’ın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Tolga’ya yöneltti. Her an bir sürpriz bir görüşmenin yapılması bekleniyor. (Fotospor)

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