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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için karar verildi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için karar verildi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için karar verilirken maaşına yapılan yüzde 57'lik zam taraftarı ikiye böldü.

Galatasaray'ın bu sezon en önemli silahlarından olan Kerem Aktürkoğlu'na bir zam daha yapılıyor. Takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan fakat son anda Galatasaray'da devam etme kararı alan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine yüklü miktarda zam yapılıyor.

YÜZDE 57'LİK ZAM YAPILIYOR

Galatasaray ile imzaladığı yeni sözleşme sonrası 8 milyon TL garanti ücret kazanan Kerem Aktürkoğlu'na bu kez de yüzde 57'lik bir zam yapılıp maaşı 14 milyon TL'ye yükseltilecek. Sarı kırmızılı kulübe 2020 Eylül’ünde bedelsiz olarak gelen 24 yaşındaki futbolcu, 2021 Aralık’ında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu gelişmenin ardından Galatasaray taraftarı ikiye bölündü. Bazı taraftarlar Kerem'in bu maaşı hak ettiğini söylese de bazıları da verilen paranın çok olduğunu savundu.

Etiketler Galatasaray zam tarftar kerem aktürkoğlu
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