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  4. Galatasaray'da Torrent'in listesi ortaya çıktı: İşte takımdan ayrılacak olanlar...

Galatasaray'da Torrent'in listesi ortaya çıktı: İşte takımdan ayrılacak olanlar...

Galatasaray'da Torrent'in listesi ortaya çıktı: İşte takımdan ayrılacak olanlar...

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent'in getirilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yeni isimlerin gelmesi için takımdan ayrılacak futbolcular beklenirken kimlerle vedalaşılacağı da netleşmeye başladı.

Galatasaray'da Domenec Torrent'in göreve getirilmesinin ardından takımdan ayrılacak futbolcular netleşmeye başladı. İspanyol çalıştırıcı takımda istemediği futbolculardan oluşan listeyi yönetime sundu.

GALATASARAY'DA 5 FUTBOLCU TOPUN AĞZINDA

NTV Spor'un haberine göre, Sarı-kırmızılılar, Christian Luyindama'nın Antwerp'e kiralanması için son detayları görüşüyor. Kadroda düşünülmeyen Ryan Babel'le de karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması planlanıyor. DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de gönderilme adayları arasında.

GALATASARAY'DA ÖNCELİK KALE VE 6 NUMARA

Domenec Torrent'in takviye raporunda ise öncelikli mevkiler kale ve 6 numara. Yönetim, bütçe problemini aşması halinde farklı mevkiler için de harekete geçecek.

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer
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