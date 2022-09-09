  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'da Yusuf Demir transferi sonrası Arda Güler'e gönderme

Galatasaray'da Yusuf Demir transferi sonrası Arda Güler'e gönderme

Galatasaray'da Yusuf Demir transferi sonrası Arda Güler'e gönderme

Galatasaray'da yapılan transferler taraftarları mutlu ederken Yusuf Demir transferi ile Arda Güler'e gönderme geldi.

Galatasaray'ın Yusuf Demir transferi Fenerbahçe'yi de etkiledi. Potansiyeliyle tüm dünyanın dikkatini çeken Yusuf Demir, geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Fakat beklenen performansı yakalayamayan Yusuf, kulübü Rapid Wien'e geri dönmüştü.

GALATASARAY BONSERVİSİYLE ALDI

Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir'in potansiyeline güvendiği için Rapid Wien'e 6 milyon Euro bonservis ödeyip genç oyuncuyu renklerine bağladı. Dev kulüplerin radarında olan Yusuf, şimdiden kıyaslanmaya başladı.

ARDA GÜLER VE YUSUF DEMİR KARŞILAŞTIRMASI

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir, şimdiden Arda Güler ile kıyaslanmaya başladı. Potansiyel olarak çok fazla bir kalitesi olan Yusuf Demir için sarı-kırmızılı taraftarlar Arda Güler ile yarışa başladı. ''Fenerbahçe'de Arda Güler varsa bizde de Yusuf Demir var'' şeklinde yorumlar yapan taraftarlar, Yusuf'a çok güvendiklerini dile getirmiş oldu.

Etiketler Galatasaray yusuf demir galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Nebati ile esnaf arasındaki ilginç diyalog kamerada
SGK'dan dev inceleme! 500 bin kişi tespit edildi, inceleme sürüyor
9 yaşındaki bu yumurcak artık İngiltere tahtının 2. varisi
İbrahim Tatlıses'ten tekerlekli sandalyeli konserde ilginç itiraf
Ünlü ekonomistten Dolar/TL ve Euro/TL'de her şeyi değiştirecek iddia
Erdoğan sosyal konut projesinde satılacak ev ve arsa sayısını paylaştı
Türkiye'nin ''çatısı''nda haberler kötü: Çatı artık su akıtıyor!
İstanbul'da şoke eden olay! Kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
İzmir'de yer kırmızı, gök beyaz! İzmir'in, vatanın kurtuluşu kutlanıyor!
''Kadına şiddet'' demek hafif kalır! Yaşadığı kabusa inanamayacaksınız