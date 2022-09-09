Galatasaray'da Yusuf Demir transferi sonrası Arda Güler'e gönderme

Galatasaray'da yapılan transferler taraftarları mutlu ederken Yusuf Demir transferi ile Arda Güler'e gönderme geldi.

Galatasaray'ın Yusuf Demir transferi Fenerbahçe'yi de etkiledi. Potansiyeliyle tüm dünyanın dikkatini çeken Yusuf Demir, geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Fakat beklenen performansı yakalayamayan Yusuf, kulübü Rapid Wien'e geri dönmüştü.

GALATASARAY BONSERVİSİYLE ALDI

Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir'in potansiyeline güvendiği için Rapid Wien'e 6 milyon Euro bonservis ödeyip genç oyuncuyu renklerine bağladı. Dev kulüplerin radarında olan Yusuf, şimdiden kıyaslanmaya başladı.

ARDA GÜLER VE YUSUF DEMİR KARŞILAŞTIRMASI

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir, şimdiden Arda Güler ile kıyaslanmaya başladı. Potansiyel olarak çok fazla bir kalitesi olan Yusuf Demir için sarı-kırmızılı taraftarlar Arda Güler ile yarışa başladı. ''Fenerbahçe'de Arda Güler varsa bizde de Yusuf Demir var'' şeklinde yorumlar yapan taraftarlar, Yusuf'a çok güvendiklerini dile getirmiş oldu.