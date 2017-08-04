Galatasaray'dan Demirören’e tepkiler büyüyor

Avrupa Ligi'ne Östersunds faciasıyla veda eden Galatasaray'da, sportif direktör olarak Lucescu'nun getirilmesi planlanıyordu. Fakat TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Rumen hocayı, G.Saray patronu Dursun Özbek ile 18 gündür süren görüşmelerini hiçe sayarcasına A Milli Takım'ın başına getirdi. Galatasaray camiası ise “Bu kaçıncı kazık?” diye isyan etti. Sosyal medyadan her iki başkana tepki yağdı.

İstenmeyen adam Yıldırım Demirören!

Yıldırım Demirören ile Galatasaray arasındaki ilişkiler aslında hiçbir zaman iyi olmadı. 27 Şubat 2012'den bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Demirören'in, Cimbom'la geçmişi hayli sıkıntılı. Melo ile yaşadığı ‘el sıkma' polemiği, tarihe ‘karanlıkta kupa' olarak geçen şampiyonluk kupası hikâyesi, Fatih Terim'in milli takıma olaylı gidişi ve son olarak da Lucescu'nun Galatasaray'ın elinden koparılması olayları Yıldırım Demirören'i camiada ‘istenmeyen adam' haline getirdi. Yaşananlar sonrası sarı-kırmızılıların nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.

İŞTE DEMİRÖREN İLE GALATASARAY ARASINDA YAŞANANLAR;

‘RT’ etti cezayı yedi

Melo, Twitter'da bir taraftarın sinkaflı paylaşımını ‘RT' edince disiplin kuruluna sevk edildi. Verilen 2 maçlık ceza sonrası G.Saray yönetimi isyan etti, kupa töreninde Brezilyalı oyuncu herkesle el sıkıştı ama Demirören'e ‘feyk atarak' tokalaşmadı.

Karanlıkta kupa eziyeti

Galatasaray, 2012'de Kadıköy'de şampiyonluk kupasını almak istedi ama Demirören vermemek için inat etti. Dönemin yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yardım istedi. Demirören istemeye istemeye kupa vermek zorunda kaldı, olay ‘karanlıkta kupa' olarak kayıtlara geçti.

Terim G.Saray'dan koparıldı

A Milli Takım'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılınca Demirören ve Ali Dürüst Fatih Terim'i adeta zorla Galatasaray'ın elinden aldı. Terim'in sarı-kırmızılı kulüpten koparılma sürecinde bir bardak suda fırtına koparıldı. Başkan Aysal ile Terim arasında soğuk rüzgârlar esti. Karşılıklı yapılan açıklamalar tamiri zor bir düşmanlığa da sebep oldu.

Lucescu bardağı taşırdı

Galatasaray yönetiminin 18 gündür temas halinde bulunduğu, son olarak Özbek'in Romanya'da görüştüğü Lucescu, Türkiye'nin yeni hocası oldu. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu yayın organlarından ilginç manşetler atılarak, “Lucescu'da Alzheimer başlangıcı var” denildi. Eğer bu iddia doğruysa Lucescu neden A Milli Takım'ın başına getirildi?