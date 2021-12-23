Galatasaray'dan ''Fatih Terim'' kararı

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray'da Fatih Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam ile devam edecek.

Süper Lig 'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray , devrenin kapanış maçını Antalyaspor ile oynayacak. Fatih Terim cezası nedeniyle son kez tribünde oturacak.

Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam dışında B planı bulunmuyor.

Başkan Burak Elmas, Antalyaspor maçının sonucu ne olursa olsun devre arası planlamasını Fatih Terim'le birlikte yapacak. Terim, kötü gidişata ocak ayında çözüm bulmaya çalışacak.

TERİM'İN GALATASARAY KARNESİ

1996-2000 yılları arasında sarı-kırmızılı ekiple 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, yerel ligdeki başarısını 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'yla taçlandırarak Galatasaray'daki ilk dönemini tamamlamıştı.

2002-2003 sezonunda yeniden Galatasaray'ın başına geçen Terim, ikinci dönemindeki ilk sezonunu Beşiktaş'ın ardından ikinci bitirmiş, bir sonraki sezon peş peşe gelen başarısız sonuçların ardından Mart 2004'te Galatasaray-Terim ilişkisi bir kez daha sona erdi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNE AYSAL'LA TARTIŞMALAR DAMGA VURDU

Tecrübeli teknik adamın Galatasaray'daki üçüncü dönemi ise kulüp tarihinin en başarısız sezonlarından biri olan 2010-2011 sezonundan hemen sonra geldi. 2011'in Mayıs ayında göreve gelen Terim, yeni kurulan kadroyla iki sezon üst üste şampiyonluk ipini göğüsleyerek toplam şampiyonluk sayısını 6'ya yükseltti.

Ancak şampiyonluklar ve Şampiyonalar Ligi'nde gelen çeyrek finale rağmen, Başkan Ünal Aysal'la Terim arasında yaşanan anlaşmazlıklar bir kez daha Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasına neden oldu.

GALATASARAY SON ÜÇ SEZONDA KAYIP

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Milli Takım'la yola devam eden Terim, Aralık 2017'de Igor Tudor'dan boşalan Galatasaray teknik direktörlüğü koltuğuna bir kez daha oturdu. 2017-2018 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Terimli Galatasaray, bir sonraki sezonda rakibi Başakşehir'in 8 puan gerisine düşmesine rağmen sezonu şampiyon tamamlamayı başardı.

2019-2020 sezonuna da şampiyonluk parolasıyla giren Terim'in öğrencileri, özellikle pandamı sonrası yaşanan düşüşle birlikte zirveyi Başakşehir'e kaptırarak sezonu dördüncü sırada tamamladı. 2020-2021 sezonunda da şampiyonluk yarışına son haftalarda gösterdiği performansla dahil olan Galatasaray, şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

2021-2022 sezonuna yeni bir oyuncu grubu ve gençleşen kadroyla başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu yenilgisiz lider tamamlasa da Süper Lig'de 18 hafta geride kalmışken lider Trabzonspor'un 21 puan gerisine düştü.