Galatasaray'dan ''Ronaldo'' açıklaması
Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve ve Memphis Depay açıklaması geldi.
Galatasaray, Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'la ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."
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