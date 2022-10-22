Galatasaray'dan ''Ronaldo'' açıklaması

Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve ve Memphis Depay açıklaması geldi.

Galatasaray, Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'la ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."