Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı

Galatasaray’ın sezon başında MKE Ankaragücü takımına kiraladığı Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

Galatasaray’ın geçen sezonunun başında kadro yapılanması kapsamında birçok isimle yollarını ayırmıştı. Bu isimlerden biri olan Taylan Antalyalı, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’ne kiralanmıştı. Başkent ekibinde bu sezon 32 maça çıkan futbolcu, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

GERİ DÖNECEK

Ankara ekibiyle sözleşmesi sona eren futbolcunun geleceği belli oldu. Sabah’ın haberine göre 28 yaşındaki orta saha sarı kırmızılı takımın sezon başındaki kampına katılacak, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında denenecek.