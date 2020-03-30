Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Muslera'dan anlamlı hareket

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, koronavirüs salgınının olduğu şu dönemde takdir edilecek bir davranışta bulundu. Fernando Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine bağışta bulundu.

Doktor Hakan Tutar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fernando Muslera'dan unutulmaz destek. Galatasaray Futbol A Takımı kaptanı Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesine virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.