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Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Vertigo hastalığına yakalandı

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Vertigo hastalığına yakalandı

Galatasaray'da forma şansı bulamayan kaleci Fatih Öztürk'ün Vertigo hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Buna rağmen Çipe'den eldivenleri alamayan deneyimli kaleci Fatih Öztürk'ün vahim bir hastalığa yakalandığı öğrenildi.

FATİH ÖZTÜRK, VERTİGO HASTALIĞINA YAKALANDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fatih Öztürk, Vertigo hastalığına yakalandı. 35 yaşındaki eldivenin sarı-kırmızılıların Antalya Kampı kadrosundan ayrılması gündemde.

 

VERTİGO NEDİR?
Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigoda ataklar belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilir.

Etiketler Galatasaray vertigo hastalık galatasaray
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