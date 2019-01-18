Galatasaray'ın Mariano talebi Brezilya'yı şok etti

Galatasaray'da ayrılık dalgasının son ismi olacağı konuşulan Mariano için Brezilya'dan sıcak bir haber geldi. Önde gelen basın organlarından UOL Esporte'de çalışan gazeteci Ricardo Perrone, Sao Paulo'nun transfer listesinde olan Mariano için yaptığı girişimlerde sarı-kırmızılılardan gelen cevapla şok yaşadığını yazdı.

Perrone, Galatasaray'ın Mariano'nun bonservis bedeli için 5 milyon euro talep ettiğini ve görüşmelerin bu nedenle ilerleyemediğini belirtti. Öte yandan Mariano'nun da Galatasaray'da kazandığı yıllık 2,3 milyon euroyu Brezilya ekibinden talep ettiği ifade edildi. Sao Paulo'nun bu gelişmeler üzerine beklemeye geçtiği ancak Mariano'dan vazgeçmediği, önümüzdeki günlerde yeni bir hamle yapabileceği de vurgulandı.

GALATASARAY, 4.5 MİLYON EURO'YA ALDI

Brezilya'daki kariyerinin önemli bir kısmını Fluminense'de geçiren ve ardından Bordeaux ile Sevilla'da oynayan Mariano, Temmuz 2017'de 4.5 milyon Euro bonservis karşılığı Galatasaray'a transfer olmuştu. Mariano, Galatasaray'da forma giydiği 47 maçta 2 gol atıp 8 asist yaptı. Kaynak: Sporx

