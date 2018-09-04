Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı !

Galatasaray ’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği 21 kişilik takım kadrosu belli oldu.
UEFA’nın Sarı-Kırmızılı kulübe yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği, Şampiyonlar Ligi kadrosunu 21 kişiden oluşturma zorunluluğu getirmesi nedeniyle teknik direktör Fatih Terim ve ekibi listeye 3 yerine 2 kalecinin ismini yazdı.
İşte Galatasaray ’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu:
Muslera
İsmail Çipe
Mariano
Maicon
Serdar Aziz
Ahmet Çalık
Linnes
Ömer Bayram
Nagatomo
Selçuk
Belhanda
Donk
Ndiaye
Emre Akbaba
Fernando
Feghouli
Rodrigues
Eren
Sinan Gümüş
Onyekuru
Muğdat