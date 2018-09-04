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  4. 04 Eylül 2018 17:26

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı !

Şampiyonlar Ligi'nde Moskova, Porto ve Schalke ile gruplarda mücadele edecek Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı !
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Galatasaray ’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği 21 kişilik takım kadrosu belli oldu.

UEFA’nın Sarı-Kırmızılı kulübe yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği, Şampiyonlar Ligi kadrosunu 21 kişiden oluşturma zorunluluğu getirmesi nedeniyle teknik direktör Fatih Terim ve ekibi listeye 3 yerine 2 kalecinin ismini yazdı.

İşte Galatasaray ’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu:

Muslera
İsmail Çipe
Mariano
Maicon
Serdar Aziz
Ahmet Çalık
Linnes
Ömer Bayram
Nagatomo
Selçuk
Belhanda
Donk
Ndiaye
Emre Akbaba
Fernando
Feghouli
Rodrigues
Eren
Sinan Gümüş
Onyekuru
Muğdat 

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