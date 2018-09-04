Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı !

Galatasaray ’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği 21 kişilik takım kadrosu belli oldu.

UEFA’nın Sarı-Kırmızılı kulübe yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği, Şampiyonlar Ligi kadrosunu 21 kişiden oluşturma zorunluluğu getirmesi nedeniyle teknik direktör Fatih Terim ve ekibi listeye 3 yerine 2 kalecinin ismini yazdı.

İşte Galatasaray ’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu:

Muslera

İsmail Çipe

Mariano

Maicon

Serdar Aziz

Ahmet Çalık

Linnes

Ömer Bayram

Nagatomo

Selçuk

Belhanda

Donk

Ndiaye

Emre Akbaba

Fernando

Feghouli

Rodrigues

Eren

Sinan Gümüş

Onyekuru

Muğdat