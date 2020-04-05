Galatasaraylı eski yönetici Burak Elmas koronavirüsü yendi

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Burak Elmas, koronavirüsün üstesinden geldi. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi sürecine giren Elmas’ın yaklaşık 3 hafta önce klinik tedavisi yapıldı ve hastalığı atlattı.

Şu an iyi durumda olan eski Galatasaray yöneticisi kendini izole etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Dışarı çıkmamaya sağlığını korumaya devam ettiğini belirten Elmas, "İyileştim artık çok iyiyim" dedi.

Bilindiği üzere Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim de koronavirüs teşhisi konuluan sarı-kırmızılı isimler arasındaydı. Albayrak ve Terim, daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile hastaneden taburcu olduklarını açıklamıştı.

(AJANSSPOR)