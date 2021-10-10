Galatasaraylı Ömer Bayram'dan şaşkına çeviren hareket!

Galatasaray'ın 30 yaşındaki sol beki Ömer Bayram, stattan 900 bin TL'ye loca kiraladı.

Ömer Bayram'ın, formasını giydiği Galatasaray'dan loca kiraladığı ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre; yıllık maaşı 6.5 milyon lira olan Ömer, 900 bin lira ödeyerek yakınları için loca tuttu.

Ömer Bayram bir nevi maaşından indirim yaparak kulübüne jest yaptı. Loca parası, Ömer'in maaşının yüzde 15'ine denk geliyor.

Daha önce Drogba, Sneijder ve Gomis gibi yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlar Aslantepe'de loca kiralıyordu.

"BU TAKIM GÜZEL ŞEYLER YAPAR"

Milli arada Tuzlaspor'la hazırlık maçı yapan Galatasaray'da maç sonu konuşan Ömer Bayram, "İyi günler, kötü günler oluyor, uzun bir maraton. Taraftarlarımız herkesi desteklerse inanıyorum ki bu takım güzel şeyler yapar" dedi.