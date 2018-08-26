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  4. 26 Ağustos 2018 16:17

Garry Cahill Galatasaray'a doğru !

Galatasaray'ın savunmaya düşündüğü Garry Cahill için İngiliz basını da ciddi iddialar ortaya attı.

Garry Cahill Galatasaray'a doğru !
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Chelsea'de forma giymesi zora giren Gary Cahill, Galatasaray yolunda... Üstelik transfer haberleri Türkiye ile sınırlı değil, İngiltere de bu transferi konuşuyor.

Mirror'dan Jake Polden, "Galatasaray Başkanı bizzat görüşmeleri üstlenmiş durumda. Gary'yi İstanbul'a götürmeye kararlı" iddiasını ortaya attı.

 ESPN'den Liam Twomey de, "Sarri, Garry Cahill'e, 'Benim takımımda bir stoper 20 günlük idmanla kadroya giremez. Belki forvetler tamam ama stoper olmaz. Daha hazır olmalı" dedi.

Cahill ise bu durumdan rahatsız. "İstanbul dedikodularını bende duyuyorum. Ama dedikodu değil" mesajını verdi ve Galatasaray'ı adres gösterdi.

Chelsea satılıyor !Chelsea satılıyor !

 

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