Gençlerbirliği’nde kriz bitmiyor ! Tribüne alınmadı...

Maçları protokol tribününde izlemek için verilen isim listesinde Gençlerbirliği disiplin kurulu üyeleri akredite edilmediği için maça giremedikleri belirtildi. Yönetici Aykut Akalın’ın şoförü, teknik direktör Ümit Özat’ın arkadaşlarının yazıldığı protokol listesinde, Gençlerbirliği kulübü disiplin kurulu üyelerinin yazılmadığı ortaya çıktı.

Kısa bir süre önce yedi Divan Kurulu üyesinin istifası sonrasında sessizliğini koruyan Gençlerbirliği yönetiminden Kasımpaşa maçı öncesi yeni bir hamle geldi. Dernek statüsünde yönetilen Gençlerbirliği’nde bu kez de maça alınmayan Disiplin Kurulu’ndan bir açıklama geldi. Kurul başkanı Av. Deniz Aksoy imzasıyla yapılan açıklamada, geçen haftasonu yapılan Kasımpaşa maçında kurul üyelerine kulüp tarafından protokol tribününe bilet tanımlanmadığı belirtildi. Disiplin kurulunun işlev ve görevlerine dikkat çekilen açıklamada üyelerin protokol tribününden uzaklaştırılması istifa baskısı olarak yorumlandı. Açıklamada disiplin kurulu üyeleri görevlerini genel kuruldan aldıklarını ve yine genel kurulda bırakacaklarını belirttiler.

MUHALEFET EDENLERİ ÜYELİKTEN Mİ ATACAK?

Gençlerbirliği’nde babası İlhan Cavcav’ın vefatından sonra toplanan Olağanüstü Genel Kurul’da başkan seçilen Murat Cavcav, dernekler kanuna göre 2018 yılının Mayıs ayında olağan genel kurula gitmek zorunda. Bir süre önce dört yönetim kurulu üyesinin istifa etmesinden sonra dört yüz yeni üye kaydedildiği iddia edilen Gençlerbirliği’nde disiplin kurulunun olası istifası muhaliflerin üyelikten atılmasının önünü açabilecek.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı avukat Deniz Aksoy tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüz de diğer bütün dernekler gibi çeşitli kurulların birlikteliği ile yönetilmektedir. Divan, denetleme ve disiplin kurul üyeleri icracı sorumluluklara sahip olmasalar da yönetim kurulu üyeleriyle beraber genel kurulun kendilerine verdikleri görevleri yerine getirirler. Bu kurullar arasında hiyerarşik bir sıralama olmadığı gibi üyeleri de herhangi bir rütbeye göre sıralanmaz.

Bizler, Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 18 Şubat 2017 tarihinde toplanmış Genel Kurul Üyeleri’nin oylarıyla görevlerine başlayan disiplin kurulu üyeleriyiz. Bilgi ve birikimimizi gönüllü olarak eğer bir apartman yönetiminin değil de spor kulübünün hizmetine sunuyorsak, bu futbola ve Gençlerbirliği’ne duyduğumuz sevginin sonucudur. Taraftarı olduğumuz ve yönetiminde yer aldığımız bir takımın maçlarını yakından takip etmek isteriz. Eski ve yeni, bütün kurullardan olduğu gibi yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla tribünlerde beraber üzülüp beraber sevinmek kendisini Gençlerbirliği camiasına ait hisseden her üyemizin arzusu olduğu kadar görevidir.

Ancak evimizde oynadığımız Kasımpaşa maçında, her hafta olduğu gibi tribünde yerini almak isteyen Gençlerbirliği Spor Kulübü Disiplin Kurulu Üyelerine, bundan sonra protokole sadece yönetim kurulu üyeleri ve misafirlerinin alınacağı bildirilmiştir. Aynı camiada farklı kurullarda görev alsak da yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın “misafiri” kabul edilmemek bir yana, bu tuhaf kararı şimdilik ligde yaşanan zor günlerin bir kazası olarak değerlendiriyoruz. Disiplin kurulunun görevleri ve işlevleri düşünüldüğünde, kabul edilecek herhangi bir gerekçe sunmadan disiplin kurulu üyelerini tribünden uzaklaştırmanın ne anlama geldiğini sadece yönetim kurulu üyeleri değil bizler de biliyoruz. Bizler görevlerimizi genel kurul üyelerinden aldık yine onların şahitliğinde bırakacak veya başkalarına devredeceğiz. Protokolde olmasa da yine tribünlerde ve görevimizin başında olacağız.”