Ghezzal kaza geçiren oğlunun son durumunu açıkladı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ghezzal'in oğlu ve kayınvalidesi geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirirken, yıldız isim apar topar Fransa'ya gitmişti. Ghezzal sosyal medya hesabından kaza ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a geçtiğimiz günlerde Fransa'dan korkutan bir haber gelmişti. APAR TOPAR GİTMİŞTİ Cezayirli yıldız ülkesinden gelen haberle, oğlu ve kayınvalidesinin trafik kazası geçirdiğini öğrenmiş, 31 yaşındaki futbolcu tedavi sürecini takip etmek için apar topar Fransa’ya gittiğini duyurmuştu. "AMELİYATI İYİ GEÇTİ" Ghezzal'dan oğlunun son durumuna dair sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Cezayirli yıldız yaptığı paylaşımda "Oğlumun ameliyatı çok şükür iyi geçti, hala hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakın görüşürüz." ifadelerini kullandı.