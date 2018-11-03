Gökhan Töre'den Beşiktaş'a iyi haber

Gökhan Töre'nin menajeri, tecrübeli oyuncunun futbol hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR SIKINTI KALMADI"

Ali Pektaş şu ifadeleri kullandı:

"Gökhan Töre'nin geçmiş dönemdeki sakatlıklarıyla ilgili hiçbir sıkıntı kalmadı. Dizinden daha önce geçirdiği operasyonun nüksetmesi söz konusu değil" dedi.

"2 HAFTA SONRA İYİLEŞECEK"

Pektas sözlerine, "Çaykur Rizespor maçındaki sakatlığı hakkında kulüp gerekli açıklamayı yaptı. 2 hafta sonra bu sakatlığı da tamamen geçmiş olacak. Gökhan sapasağlam sahalara dönecek." ifadeleriyle son verdi.

