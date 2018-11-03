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  4. 03 Kasım 2018 08:47

Gökhan Töre'den Beşiktaş'a iyi haber

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyunu terk eden ve tedavisine hemen başlanan Gökhan Töre'nin menajeri, tecrübeli oyuncunun futbol hayatının biteceği haberlerine açıklık getirdi.

Gökhan Töre'den Beşiktaş'a iyi haber
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Gökhan Töre'nin menajeri, tecrübeli oyuncunun futbol hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR SIKINTI KALMADI"

Ali Pektaş şu ifadeleri kullandı:

"Gökhan Töre'nin geçmiş dönemdeki sakatlıklarıyla ilgili hiçbir sıkıntı kalmadı. Dizinden daha önce geçirdiği operasyonun nüksetmesi söz konusu değil" dedi.

"2 HAFTA SONRA İYİLEŞECEK"

Pektas sözlerine, "Çaykur Rizespor maçındaki sakatlığı hakkında kulüp gerekli açıklamayı yaptı. 2 hafta sonra bu sakatlığı da tamamen geçmiş olacak. Gökhan sapasağlam sahalara dönecek." ifadeleriyle son verdi.

gökhan töre , Çaykur Rizespor , Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig
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