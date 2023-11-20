Goller yağmur gibi yağdı: Dev derbide kazanan Fenerbahçe!

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı Yağmur Uraz (2) ve Yaşam Göksu'nun attığı gollerle 3-2 mağlup etti.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki ekip de karşılıklı pozisyonlara girse de golü bulan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 17. dakikada Esra Manya'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kalesinde golü gördükten sonra daha etkili bir oyun ortaya koymaya başlayan Fenerbahçe'de goller peş peşe geldi.

Sarı-lacivertliler 42. dakikada Yaşam Göksu'nun attığı golle maçta eşitliği sağladı. Bu golden 3 dakika sonra Yağmur Uraz ile bir kez daha ağları havalandıran Fenerbahçe 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Ev sahibi ekip mücadelenin 79. dakikasında golcü ismi Yağmur Uraz ile bir kez daha gol sevinci yaşarken skor da 3-1'e geldi.

Siyah-beyazlılar, Halilaj'ın attığı golle farkı bire indirse de karşılaşmadan galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu: 3-2

Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki puanını 27'ye çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş ise 20 puanla 5. sırada yer aldı.

Fenerbahçe ligin 12. haftasında deplasmanda Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek, Beşiktaş ise evinde Hakkarigücü'nü konuk edecek.