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  4. 27 Nisan 2020 16:31

Gomis Fenerbahçe yolunda!

Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan Bafetimbi Gomis ile ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi. Gomis'in menajerinin Fenerbahçe ile temas kurduğu iddia edildi.

Gomis Fenerbahçe yolunda!
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Yeni sezon öncesi çok büyük bir kadro değişimine hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti.

OPSİYON KULLANILACAK

Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti F.Bahçe'ye önerdiği belirtildi. Daha önce de iki kez Fenerbahçe'nin gündemine giren Gomis, tercihini Al Hilal'de kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak; tecrübeli yıldızın bu kez Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.


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