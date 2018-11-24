G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den TFF ve hakemlere olay sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, saat 14:00’te olağanüstü olarak toplanan yönetim kurulu toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, "Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalıdır. TFF tüm kurullarıyla istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Dün sahada hepimizin de gördüğü sportif bir cinayet işlenmiştir. Kendi evimizde, seyircimizin önünde takımımıza hak gaspı yapılmıştır. Göreve geldiğimizden bu yana dostluk, barış ve adalet vurgusu yaptık. Futbolun tüm paydaşlarına ve TFF'ye dostluk mesajları verdik.

Ne yazık ki bu yaklaşımımızın 'zayıflık' ve 'acizlik' olarak nitelendirildi. Türkiye'de VAR uygulamasının başladığı Süper Kupa finalinden bu yana açıkça Galatasaray aleyhine sürekli haksızlıklar yapıldığını gördük. Spor kamuoyu da buna şahit oldu. Kasıtlı eylemlerin sürekli tekrarlanarak, bunları saha içinde sürekli seyirciyi tahrik edercesine kararları bekleterek yaşatarak ne hedeflenmektedir?

UEFA, FIFA VE IFAB NEZDİNDE HAREKETE GEÇECEĞİZ

Kural açıktır, hakem şüpheye düştüğü anda VAR kontrolünü görsel ve duysal olarak yapmalıdır. VAR uygulamasının on binlerce seyirci önünde kışkırtıcı şekilde kullanılmasıyla ne hedeflendiğini merak ediyoruz. Burada hata değil kasıt var. Dün akşamki penaltı pozisyonda VAR odasıyla yapılan görüşmeler yayınlanmalıdır. Eğer bu konuda gereken yapılmazsa UEFA, FIFA ve IFAB nezdinde harekete geçeceğiz.

Fenerbahçe maçında ceza sahasındaki pozisyonda hakem VAR'a gitmedi, Fırat Aydınus kararını verdi. Biz buna açıklama yaptık, VAR konuşmaları açıklansın dedik, ceza aldık ne gariptir. Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek derhal hakemliği bırakmalıdır.

TFF İSTİFA ETMELİDİR

Güvenilirliği tartışılan TFF bu durumun baş sorumlusudur. Futboleaks belgeleri niye yok sayılmaktadır.

Bu federasyon 2002 Dünya üçüncüsü, 2008 Dünya üçüncüsü olan Türkiye'yi 3. lige düşürmüştür. Bu federasyon içeride ve dışarıda Türkiye'yi temsil edememiştir ve şüpheyle yaklaşılan bir kuruma dönüşmüştür. TFF tüm kurullarıyla istifa etmelidir. Camiamız kışkırtmalara karşı uyanık olmalıdır. Geriye çekilmeyeceğiz. Kenetlenin başka Galatasaray yok."

