G.Saray nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Schalke'ye 2-0 mağlup olurken, Porto, Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti. Grupta 4. maçlar sonunda Galatasaray 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

G.SARAY İKİ MAÇINI DA ALMALI

Galatasaray, kalan iki maçta da 6 puan alması gerekiyor. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanı ve içerideki Porto maçını kazanması halinde, Schalke'nin son 2 maçta 1 puan almasını bekleyecek.

Galatasaray'ın gruptan çıkması için bir diğer ihtimal ise, 2 maçta 6 puan alınırken Porto 2 maçı puansız kapatacak ve temsilcimize 1 farktan daha farklı mağlup olacak.

LİDER ÇIKMA ŞANSI KALMADI

Galatasaray'ın D Grubu'ndan lider çıkma ihtimali matematiksel olarak kalmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 2-0 yenildiği Schalke 04'ün 4 puan gerisine düştü. Portekiz ekibi Porto da sahasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 4-1 yenerek puanını 10'a çıkardı.

Bu skorların ardından Galatasaray'ın gruptan lider çıkma ihtimali sona erdi.

