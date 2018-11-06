G.Saray'a tarihi ceza kapıda!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen isimler, suçlu bulunmaları halinde ağır cezalar alma ihtimaliyle karşı karşıya.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, derbinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş, Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ile Fenerbahçeli oyuncular Roberto Soldado ve Jailson'u PFDK'ye sevk etti.

Sevk maddelerine göre başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve 30 binden 140 bin liraya kadar para cezası alma ihtimali bulunuyor.

TERİM'E 14 MAÇA KADAR CEZA

İki ayrı maddeden sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise suçlu bulunması halinde toplamda en az 3, en fazla 14 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasına çarptırılma tehlikesi var. Terim'e ayrıca, 14 binden 70 bin liraya kadar para cezası da verilebilir.

Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın sevk maddesi ise 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının verilmesini öngörüyor.

Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ile Fenerbahçeli oyuncular Roberto Soldado ve Jailson'un sevk edildiği madde ise suçlu bulunmaları halinde 5 ila 10 müsabakadan men cezasının verilmesini hükmediyor.

ÖNCEKİ DERBİLERİN FATURASI AĞIR OLDU

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu.

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

PFDK, geride kalan 8 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 966 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası verdi.

FENERBAHÇE'YE 7 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA

Bundan önceki 8 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Spor Toto Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

EN FAZLA CEZA ENGİN BAYTAR'A

İki takımın rekabetinde geride kalan 8 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel ve Raul Meireles 8'er maç ceza aldı.

Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.

GERİDE KALAN 8 SEZONDAKİ CEZALAR...

İki takım arasında bundan önceki 8 sezonda yapılan maçların ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)

Fenerbahçe: 400 bin lira

Galatasaray: 60 bin lira

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası

Galatasaray: 29 bin lira para cezası

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası

Ziraat Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası

TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira, Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira

Galatasaray: 250 bin lira

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira

Fenerbahçe: Bruno Alves 2 maç men

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)

Fenerbahçe: 230 bin lira

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira

Fenerbahçe: 110 bin lira

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira

Fenerbahçe: 15 bin lira

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira, Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira

Fenerbahçe: 15 bin lira, teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira

Fenerbahçe: 60 bin lira, Meireles 4 resmi maç ve 20 bin lira

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira, Volkan Demirel 5 maç men ve 16 bin 500 lira, Meireles 4 maç men 20 bin lira

Galatasaray: Sabri Sarıoğlu 4 maç men ve 13 bin 500 lira

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men

Spor Toto Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray: 5 bin lira

Spor Toto Süper Final (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira

Galatasaray: 10 bin lira para cezası, kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)

Fenerbahçe: 22 bin 500 lira

Galatasaray: 20 bin lira

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç men

Fenerbahçe: 15 bin lira

Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.

Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından onanan cezalar esas alınmıştır.

